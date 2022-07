Tony Sirico de I Soprano è morto a 79 anni, addio al soldato Paulie della serie cult (Di sabato 9 luglio 2022) Con l’addio a Tony Sirico de I Soprano la famiglia del celebre cult di HBO ha perso un’altra stella. L’attore che ha interpretato in modo brillante e magnetico Paulie “Walnuts” Gualtieri, il “soldato” del boss Tony Soprano, si è spento a 79 anni. Ne ha dato l’annuncio Michael Imperioli, interprete del protetto di Tony Soprano Christopher Moltisanti. Il suo messaggio nel comunicare la morte di Tony Sirico de I Soprano è carico di dolore per la scomparsa di un collega e un amico con cui ha condiviso sei anni sul set: “Mi addolora dire che il mio caro amico, collega e complice, il grande Tony ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Con l’de Ila famiglia del celebredi HBO ha perso un’altra stella. L’attore che ha interpretato in modo brillante e magnetico“Walnuts” Gualtieri, il “” del boss, si è spento a 79. Ne ha dato l’annuncio Michael Imperioli, interprete del protetto diChristopher Moltisanti. Il suo messaggio nel comunicare la morte dide Iè carico di dolore per la scomparsa di un collega e un amico con cui ha condiviso seisul set: “Mi addolora dire che il mio caro amico, collega e complice, il grande...

