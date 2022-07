Tinto ringrazia Antonella Clerici | “Le devo tantissimo”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 9 luglio 2022) Negli anni sono in tanti aree questa volta èche desidera far sapere a tutti che le deve molto. Chef, conduttori, collaboratori e artisti,ha aiutato molti ad emergere notando per prima il talento, cercando di intuire la cosa giusta per loro.è in tv con Roberta Morise dal lunedì al venerdì con Camper, nell’orario che prima dell’estate è die E’ sempre mezzogiorno. Il suo vero nome è Nicola Prudente, tutti lo conoscono con il suo nome d’arte; su Nuovo Tv il presentatore ha volutore la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno perché ai tempi de La prova del cuoco è stata lei a volerlo in tv. “Le...