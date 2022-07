“Thor: Love and Thunder”, quando la buffoneria travolge tutto il resto (Di sabato 9 luglio 2022) Commedia in lode dell’idiozia stravagante, con azione su note hard-rock e un nucleo emotivo atto a giustificare l’insieme. Un trionfo al box-office e una certezza: il cinema è morto, viva il cinema Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 luglio 2022) Commedia in lode dell’idiozia stravagante, con azione su note hard-rock e un nucleo emotivo atto a giustificare l’insieme. Un trionfo al box-office e una certezza: il cinema è morto, viva il cinema

