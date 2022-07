Siccità, allerta massima, partiti i razionamenti: le zone interessate (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo l’annuncio dello Stato d’emergenza, alcuni comuni sono passati al razionamento dell’acqua. È allarme Siccità, i dettagli. Il periodo attuale si è fatto ancora più complesso a seguito dell’allarme Siccità che è stato svelato qualche mese fa. Con il tempo, si è passati allo stato d’emergenza al razionamento in ben cinque Regioni. Segno di una situazione che sta peggiorando giorno dopo giorno. Cosa che ha portato la chiusura dell’acqua per molti privati. Fonte immagine: Adobe StockLa situazione tocca tutto lo stivale ma, nell’ultimo periodo, le zone che sono state maggiormente toccate riguardano il Nord Italia. Le limitazioni sono state varie e sono andare dalla chiusura delle fontane della città fino al divieto di riempire le piscine e innaffiare le piante. Nonostante lo stato d’emergenza diffuso dal governo, le ... Leggi su chenews (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo l’annuncio dello Stato d’emergenza, alcuni comuni sono passati al razionamento dell’acqua. È allarme, i dettagli. Il periodo attuale si è fatto ancora più complesso a seguito dell’allarmeche è stato svelato qualche mese fa. Con il tempo, si è passati allo stato d’emergenza al razionamento in ben cinque Regioni. Segno di una situazione che sta peggiorando giorno dopo giorno. Cosa che ha portato la chiusura dell’acqua per molti privati. Fonte immagine: Adobe StockLa situazione tocca tutto lo stivale ma, nell’ultimo periodo, leche sono state maggiormente toccate riguardano il Nord Italia. Le limitazioni sono state varie e sono andare dalla chiusura delle fontane della città fino al divieto di riempire le piscine e innaffiare le piante. Nonostante lo stato d’emergenza diffuso dal governo, le ...

Pubblicità

Valori_it : La centrale nucleare di Blayais ha dovuto ridurre la produzione. Quella di Saint-Alban è in pre allerta. Sono le co… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Il governo portoghese ha dichiarato lo stato di allerta per otto giorni a causa dell'aumento del risc… - malinca73 : RT @NoiNotizie: #Puglia #meteo, maltempo: oggi allerta per vento fino a burrasca. Lesina (#Foggia): cede la passerella sul lago. @coldirett… - zazoomblog : Puglia maltempo: allerta per vento fino a burrasca. Lesina: cede la passerella sul lago. Coldiretti: grandine su si… - zazoomblog : Puglia maltempo: oggi allerta per vento fino a burrasca. Coldiretti: grandine su siccità altri danni Protezione civ… -

Caldo, insetti all'attacco di campi, frutteti e stalle Accanto alla siccità, con le alte temperature estive gli agricoltori lombardi si trovano a fare i conti anche con ... Sempre nel milanese " continua la Coldiretti Lombardia " l'allerta è scattata anche ... Anche in Asia il clima sta impazzendo ... hanno sperimentato condizioni di simil - siccità e alcune città hanno lanciato l' allarme rosso ... Sabato le autorità pubbliche hanno lanciato l' allerta contro il caldo , 18 giorni in anticipo ... Agenzia ANSA Accanto alla, con le alte temperature estive gli agricoltori lombardi si trovano a fare i conti anche con ... Sempre nel milanese " continua la Coldiretti Lombardia " l'è scattata anche ...... hanno sperimentato condizioni di simil -e alcune città hanno lanciato l' allarme rosso ... Sabato le autorità pubbliche hanno lanciato l'contro il caldo , 18 giorni in anticipo ... Siccità: allarme Coldiretti, nel Fucino canali semivuoti