(Di sabato 9 luglio 2022) CRONACA DI– E’ accaduto ieri pomeriggio ain via Civitella D’Agliano a. E’ entrato in un bar e dopo aver afferrato un coltello dal bancone, ha minacciato la barista per farsi consegnare i soldi contenuti nel registratore di cassa. La donna, pero’, ha lanciato l’allarme al Nue e l’uomo, unno, e’ fuggito poco prima che arrivassero gli agenti del commissariato Ponte Milvio. I poliziotti, pero’, lo hanno rintracciato poco dopo arrestandolo peraggravata.

Pubblicità

LeonardoSalaro : RT @SkyTG24: Tenta estorsione ai danni di un’anziana, 36enne arrestato a Roma - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Tenta estorsione ai danni di un’anziana, 36enne arrestato a Roma - Rolfi39 : RT @SkyTG24: Tenta estorsione ai danni di un’anziana, 36enne arrestato a Roma - SkyTG24 : Tenta estorsione ai danni di un’anziana, 36enne arrestato a Roma - LynHariax : Sono fortemente tentata di svuotare il mio CC sul sito della Roma. Fermatemi. -

RomaDailyNews

Tra questi, Alessandro Di Battista che ha tolto le tende da Mosca e punta super espugnare il ... Anche FdI potrebbe essere. E Conte Non esattamente invincibile nei tavoli di trattativa, ...... è tornato a casa dopo sette mesi di detenzione con l'accusa di aver cercato di uccidere nel corso di unarapina Michele Ortone. Importanti si sono rivelate le indecisioni e il mancato ... Roma. Tentata rapina in un bar: arrestato 34enne - RomaDailyNews Il ragazzo ha aggredito il nonno 78enne dopo un rimprovero colpendolo a ripetizione. All'arrivo dei carabinieri si è barricato in casa ...Caro direttore, pur non essendo un virologo, già a maggio proprio sul suo giornale avevo posto un interrogativo: in presenza di un contagio ...