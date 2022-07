Quelle oscure immagini del desiderio (Di sabato 9 luglio 2022) È nel Novecento che si è cominciato ad affrontare il tema dell’identità sessuale, oggi diventato di urgente attualità. Quattro artisti coraggiosi e visionari - Pierre Klossowski, Carol Rama, Hans Bellmer e Pierre Molinier - ne hanno anticipato alcune interpretazioni perturbanti. Che ora sono al centro di un’esposizione al Mart di Rovereto. Ben oltre le mie aspettative, questa mostra, nata da una atavica sfida con il gallerista bresciano Massimo Minini sul tema del contemporaneo, che affonda le sue radici in tempi lontani, ha trovato un equilibrio e una inattesa armonia che blinda il tema Arte ed Eros nell’esperienza concorde di quattro artisti diversi e lontani. Si parte, negli spazi ariosi del Mart di Rovereto, intorno al nome di Pierre Klossowski (1905-2001) di cui Minini poteva garantire un fondo di circa 60 disegni e pastelli. Ma non era una mostra di Klossowski che Minini voleva. ... Leggi su panorama (Di sabato 9 luglio 2022) È nel Novecento che si è cominciato ad affrontare il tema dell’identità sessuale, oggi diventato di urgente attualità. Quattro artisti coraggiosi e visionari - Pierre Klossowski, Carol Rama, Hans Bellmer e Pierre Molinier - ne hanno anticipato alcune interpretazioni perturbanti. Che ora sono al centro di un’esposizione al Mart di Rovereto. Ben oltre le mie aspettative, questa mostra, nata da una atavica sfida con il gallerista bresciano Massimo Minini sul tema del contemporaneo, che affonda le sue radici in tempi lontani, ha trovato un equilibrio e una inattesa armonia che blinda il tema Arte ed Eros nell’esperienza concorde di quattro artisti diversi e lontani. Si parte, negli spazi ariosi del Mart di Rovereto, intorno al nome di Pierre Klossowski (1905-2001) di cui Minini poteva garantire un fondo di circa 60 disegni e pastelli. Ma non era una mostra di Klossowski che Minini voleva. ...

LaGi12167911 : @69Rabbits7 Shinzo Abe era legato alle peggiori élite, quelle che avevano fatto realizzare le Georgia Guidestones,… - mariobiglietto : Shinzo Abe era legato alle peggiori élite, quelle che avevano fatto realizzare le Georgia Guidestones, le élite osc… - norw3gianw00d : amo uscire la sera e passeggiare per quelle vie oscure dove non passa nessuno con il timore di non tornare più a casa - vampafree : @teo_acm Forse non conosci bene la storia di Scaroni tout court, con coinvolgimenti in vicende oscure tipo tangenti… - La_Ri71 : dovrebbe stare?- ma rimango incantata soprattutto dalle profondità oceaniche. Mi emoziono sempre tanto quando vedo… -