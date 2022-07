Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Parabiago (Milano), si tuffa in un canale e resta incastrato: grave 15enne #parabiago #milano #milanese #legnano http… - MediasetTgcom24 : Parabiago (Milano), si tuffa in un canale e resta incastrato: grave 15enne #parabiago #milano #milanese #legnano

commenta E' in gravi condizioni un ragazzino di 15 anni che si è tuffato nel canale Villoresi, nei pressi di, nel Milanese, rimanendo incastrato in una chiusa. Il giovane è stato soccorso immediatamente: è stato rianimato e poi trasportato in elisoccorso all'ospedale Circolo di Varese. Sul posto ...Tragico sabato pomeriggio a, nel Milanese, dove un ragazzino è stato ripescato privo di ... i carabinieri della compagnia di Legnano e i vigli del fuoco di. Il giovanissimo, un 13enne ...E' in gravi condizioni un ragazzino di 15 anni che si è tuffato nel canale Villoresi, nei pressi di Parabiago, nel Milanese, rimanendo incastrato in una chiusa. Il giovane è stato soccorso immediatame ...Il giovane è stato estratto all'altezza di via Vela a Parabiago. Sul posto la Croce Rossa di Legnano e l'elisoccorso. Il ragazzino è ricoverato all'Ospedale di Varese. Le suo condizioni sono gravi ...