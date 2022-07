Orrore a Stresa | denuncia lo stupro del branco | “Amici mi hanno violentato in spiaggia Tra loro una ragazza”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 luglio 2022) L’esplode sulle rive del Lago Maggiore, ae arriva per mano di un gruppo di ragazzi conosciuti, coetanei residenti nella zona. Traci sarebbe persino un’amica della vittima che si sarebbe unita all’aggressione violenta. Unche ha agito senza remore, senza pietà e che, secondo quanto hato una 20enne, l’avrebbe stuprata sullalacustre. I carabinieri al lavoro sul caso, raccolta la testimonianza della giovane e eseguiti i primi riscontri, sono andati a bussare alle porte di quattrodi lei. Per l’appunto, tre ragazzi e una. Al momento comunque non risultano esserci indagati., ladi una 20enne al “...