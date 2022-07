Occupazione abusiva di alloggi, due denunce nel Napoletano (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDue alloggi del complesso “fabbricati pesanti” di via Casacelle, a Giugliano, erano occupati abusivamente. E’ quanto emerso da un controllo effettuato dai carabinieri che hanno fatto una verifica nei 12 appartamenti che compongono lo stabile. Gli occupanti abusivi sono stati denunciati i residenti per invasione di terreni ed edifici. Uno di loro dovrà rispondere anche di minacce e ingiurie nei confronti del funzionario comunale, attaccato durante il censimento. I controlli saranno capillari, sistematici e continueranno anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDuedel complesso “fabbricati pesanti” di via Casacelle, a Giugliano, erano occupatimente. E’ quanto emerso da un controllo effettuato dai carabinieri che hanno fatto una verifica nei 12 appartamenti che compongono lo stabile. Gli occupanti abusivi sono stati denunciati i residenti per invasione di terreni ed edifici. Uno di loro dovrà rispondere anche di minacce e ingiurie nei confronti del funzionario comunale, attaccato durante il censimento. I controlli saranno capillari, sistematici e continueranno anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

