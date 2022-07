Michelle Hunziker commenta i capelli bianchi di Aurora: la sua reazione in questo video (Di sabato 9 luglio 2022) I primi capelli bianchi sono una doccia gelata per tutti. Aurora Ramazzotti non l'ha presa benissimo, nonostante l'apprezzamento di Michelle Hunziker. La 25enne ha pubblicato una storia Instagram in cui fa vedere alcuni capelli bianchi, poco... Leggi su today (Di sabato 9 luglio 2022) I primisono una doccia gelata per tutti.Ramazzotti non l'ha presa benissimo, nonostante l'apprezzamento di. La 25enne ha pubblicato una storia Instagram in cui fa vedere alcuni, poco...

Pubblicità

Mariagenn59 : @Sandra_2973 anche qui si ipotizza il 14 - infoitcultura : Aurora Ramazzotti mostra i capelli bianchi e scherza con Michelle Hunziker: Non ne ha neanche uno! - zazoomblog : “Non la seguo” gelo tra Alena Seredova e Michelle Hunziker: cosa sta succedendo - #seguo” #Alena #Seredova… - zazoomblog : Alena Seredova non segue Michelle Hunziker su Instagram: Ma seguo sua figlia Aurora. Vale 5 punti? - #Alena… - andreastoolbox : #Alena Seredova non segue Michelle Hunziker su Instagram: «Ma seguo sua figlia Aurora. Vale 5 punti?» -