Mertens vuole restare a Napoli ed è pronto a ridursi l’ingaggio: a De Laurentiis la decisione finale (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa storia d’amore tra Dries Mertens e il Napoli si è interrotta e per la prima volta dopo nove anni, l’attaccante non rientra tra i convocati per il ritiro di Dimaro. Era il 24 giugno 2013 quando Mertens approdava in azzurro, senza sapere che sarebbe diventato il miglior marcatore della storia del Napoli con 148 gol all’attivo, superando un certo Diego Armando Maradona. De Laurentiis non ha rinnovato il contratto al belga che attualmente è senza squadra. Ma ‘Ciro’ spinge per rimanere al Napoli. L’attaccante svincolato dallo scorso 30 giugno, infatti, vorrebbe proseguire la sua avventura in maglia azzurra. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore belga è pronto a ridursi ancora l’ingaggio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa storia d’amore tra Driese ilsi è interrotta e per la prima volta dopo nove anni, l’attaccante non rientra tra i convocati per il ritiro di Dimaro. Era il 24 giugno 2013 quandoapprodava in azzurro, senza sapere che sarebbe diventato il miglior marcatore della storia delcon 148 gol all’attivo, superando un certo Diego Armando Maradona. Denon ha rinnovato il contratto al belga che attualmente è senza squadra. Ma ‘Ciro’ spinge per rimanere al. L’attaccante svincolato dallo scorso 30 giugno, infatti, vorrebbe proseguire la sua avventura in maglia azzurra. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore belga èancora...

Pubblicità

infoitsport : SKY - Mertens vuole il Napoli: il belga è pronto a ridursi l'ingaggio di circa 500 mila euro - infoitsport : Mertens vuole restare al Napoli: si taglia l'ingaggio per continuare in azzurro - 14_napolitano : RT @ProfidiAndrea: ???? Sky: 'La decisione di #Mertens sul #Napoli' Dries Mertens ha lo stesso sogno, da mesi: quello di rimanere al Napoli… - nicastro_dario : RT @CB_Ignoranza: Per Mertens l’amore per Napoli è così forte che, come scritto da @SkySport, vuole ridursi l’ingaggio di mezzo milione di… - napolitown : @poch8mio @TotoAzzurro @AntonioEspos96 Diciamo se vuole andare lui cm fabian nn puoi fare niente. Pero se oltre lor… -