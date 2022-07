Joelinton e Almiron tra i gol nella disfatta pre-stagionale del Newcastle

(Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 22:01:25 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I momenti salienti dell’ultima uscita pre-delUnited, squadra della Premier League, è emersa online sabato sera. Le truppe di Eddie Howe, come il resto dei club della massima serie inglese, stanno attualmente intensificando i preparativi per la nuova campagna, che inizierà tra meno di un mese. A loro volta, sabato, i membri dei ranghi dei Magpies tornati dalle vacanze estive hanno preso parte a un’amichevole. Lo scontro in questione si è svolto presso la base di allenamento dell’accademia di Little Benton di, con la squadra della National League Gateshead l’opposizione. Non dovrebbe quindi sorprendere sapere che i padroni di casa della serata alla fine hanno esaurito i vincitori a proprio agio, con un punteggio ...

Pubblicità

FPLItalia : Ritchie ?? Joelinton ????? Almiron ???? S.Longstaff ????? SaintMaximin ??? Facile vittoria per le Magpies, da segnala… -

Il Corriere del Pallone

NEWCASTLE (4 - 3 - 3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Burn, Targett; Longstaff, Bruno Guimaraes,, Wilson, Saint - Maximin.Le probabili formazioni di Newcastle - Arsenal NEWCASTLE (4 - 3 - 3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Burn, Targett; Longstaff, Bruno Guimaraes,, Wilson, Saint - Maximin. ARSENAL (4 ... Newcastle-Leicester City 2-1 : cronaca e tabellino | Premier League Plus: Free-flowing Aston Villa trounce Walsall, Crystal Palace edge nine-goal thriller with Millwall, while Brentford ease past Boreham Wood ...Newcastle United kick-started their preparations for the new season with a win over Geateshead - but there was a notable omission from their side.