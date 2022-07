Giulia De Lellis | nozze con Carlo Beretta? “Voglie particolari”

Pubblicità

Novella_2000 : Carlo Beretta vuole sposare Giulia De Lellis, ma lei fa un passo indietro - blogtivvu : Giulia De Lellis, matrimonio con Carlo Beretta? Lei scansa il bouquet: “Sono molto preoccupata” #giuliadelellis - Lowiqpimp : @red___1312 'devono appendere bitcoin con la foto di Giulia de Lellis per guardare al futuroooo' - andreastoolbox : #Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sposano? Lei fa una confessione - zazoomblog : Giulia De Lellis e Carlo Beretta aria di nozze? L’influencer sui social rivela che… - #Giulia #Lellis #Carlo… -

Dee Carlo Beretta verso il matrimonio Per l'influencer ed ex volto di Uomini e Donne si tocca un tasto a quanto pare dolente e che avrebbe voluto per il momento evitare. Le nozze, a ...Defrena sul matrimonio con Carlo Beretta. Lui però...Depronta a dire sì a Carlo Beretta L'influencer ha voluto fare chiarezza in merito ad alcune indiscrezioni che ...Giulia De Lellis ormai è da tempo fidanzata con Carlo Beretta, nonostante siano circolate spesso delle voci su presunte crisi e rotture. Niente di più Il rampollo milanese avrebbe strane idee circa la ...Giulia De Lellis, matrimonio con Carlo Beretta Lei scansa il bouquet: "Sono molto preoccupata", cosa pensa l'influencer delle nozze.