Fisco | Giacomoni | ' un dovere ridurre pressione fiscale'

(Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Tutti noi di Forza Italia vorremmo ‘un Paese nel quale lo Stato non portasse via a nessuno, attraverso le tasse, più di un quarto dei frutti del proprio lavoro', come ha detto il presidente Berlusconi nel videomessaggio di questa mattina. Ma se vogliamo raggiungere la ‘soglia ideale' del 23%, trasformando quella che oggi è l'aliquota minima, nell'aliquota massima per tutti, famiglie ed imprese, dobbiamo proseguire nella direzione indicata da sempre proprio da Forza Italia, cioè il 'meno tasse per tutti'". Lo afferma il deputato Sestino, componente del coordinamento di presidenza di Forza Italia. "Oggi più che mai, dopo due anni di pandemia, quasi 5 mesi di guerra in Ucraina e il costo della vita alle stelle -aggiunge- è impensabile che lasia arrivata quasi al 43,5% e che le ...

Agenparl : FISCO: GIACOMONI, “MENO TASSE PER TUTTI DIREZIONE INDICATA DA BERLUSCONI” - -

Sestino(Fi), commenta cosi' il via libera al Ddl delega per la riforma fiscale, in commissione Finanze alla Camera, attraverso il voto positivo per il mandato al relatore, Luigi Marattin