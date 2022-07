F1, GP Austria 2022. Wolff: “Non va bene esultare quando un pilota si schianta” (Di sabato 9 luglio 2022) “Tutto ciò non è molto sportivo. I tifosi che esultano quando un pilota si schianta non vanno bene. Tutto ciò è mettere in discussione l’atteggiamento da tenere nell’ambito dello sport“. Lo ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes, criticando quanto avvenuto nel corso delle qualifiche della Sprint Race del GP di Austria 2022 della Formula 1. I numerosi tifosi presenti a Spielberg hanno infatti esultato quando Lewis Hamilton e George Russell sono usciti di pista. In particolare, un fragoroso applauso è scattato quando il pluricampione britannico è andato a sbattere su un muro alla curva sette. “Anche i fischi non vanno bene – ha commentato Wolff, riferendosi anche ai fischi ricevuti da ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) “Tutto ciò non è molto sportivo. I tifosi che esultanounsinon vanno. Tutto ciò è mettere in discussione l’atteggiamento da tenere nell’ambito dello sport“. Lo ha detto Toto, team principal della Mercedes, criticando quanto avvenuto nel corso delle qualifiche della Sprint Race del GP didella Formula 1. I numerosi tifosi presenti a Spielberg hanno infatti esultatoLewis Hamilton e George Russell sono usciti di pista. In particolare, un fragoroso applauso è scattatoil pluricampione britannico è andato a sbattere su un muro alla curva sette. “Anche i fischi non vanno– ha commentato, riferendosi anche ai fischi ricevuti da ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN POLE STREPITOSA? ??????? Magia dell’olandese in Austria I risultati ? - SkySportF1 : ? HAMILTON A MURO ? Bandiera rossa a 5’ dal termine del #Q3 LIVE ? - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? FERRARI DAVANTI A TUTTI NELLE FP2 ? Sainz miglior tempo in Austria I risultati ? - lucisvater : RT @SkySportF1: ?? FERRARI DAVANTI A TUTTI NELLE FP2 ? Sainz miglior tempo in Austria I risultati ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?? FERRARI DAVANTI A TUTTI NELLE FP2 ? Sainz miglior tempo in Austria I risultati ? -