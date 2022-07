Diritti delle donne e Lgbt: le ultime vittorie sono importanti, con buona pace di Pillon (Di sabato 9 luglio 2022) di Roberta Ravello Benché il movimento LgbtQ+ e il femminismo, o i Diritti delle donne, non coincidano, spesso sposano le stesse battaglie per fare affidamento reciproco di mutuo aiuto. Per questo segnalo insieme due importanti vittorie di questi ultimi giorni. 1) La Corte di Cassazione il 29 aprile scorso aveva annullato la sentenza di secondo grado che assolveva il Senatore Simone Pillon dalla diffamazione ai danni dell’associazione Omphalos LgbtI. Il Senatore era stato condannato in primo grado a 1.500€ di multa e ad una provvisionale di 30.000€ di risarcimento ai danni all’associazione. Il giudice aveva infatti ritenuto diffamatorie e non corrispondenti al vero le dichiarazioni e i racconti che l’Avvocato Pillon faceva in giro per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) di Roberta Ravello Benché il movimentoQ+ e il femminismo, o i, non coincidano, spesso sposano le stesse battaglie per fare affidamento reciproco di mutuo aiuto. Per questo segnalo insieme duedi questi ultimi giorni. 1) La Corte di Cassazione il 29 aprile scorso aveva annullato la sentenza di secondo grado che assolveva il Senatore Simonedalla diffamazione ai danni dell’associazione OmphalosI. Il Senatore era stato condannato in primo grado a 1.500€ di multa e ad una provvisionale di 30.000€ di risarcimento ai danni all’associazione. Il giudice aveva infatti ritenuto diffamatorie e non corrispondenti al vero le dichiarazioni e i racconti che l’Avvocatofaceva in giro per ...

SeaWatchItaly : La situazione nell’hotspot di Lampedusa va oltre ogni immaginazione. In una struttura inadeguata e in condizioni… - marattin : le tasse che si versano per partecipare a concorsi pubblici ed esami; le tasse per il 4 e 5 anno delle scuole super… - ZanAlessandro : Per la Lega i diritti umani sono divisivi, mentre nei paesi avanzati sono patrimonio comune. In queste ore assistia… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Diritti delle donne e #Lgbt: le ultime vittorie sono importanti, con buona pace di #Pillon [LEGGI] - ilfattoblog : Diritti delle donne e #Lgbt: le ultime vittorie sono importanti, con buona pace di #Pillon [LEGGI] -