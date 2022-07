Covid, Magrini: “Vaccinatevi subito e poi in autunno, green pass non tornerà” (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non ci aspettavamo questa nuova ondata Covid. Credevamo che anche questa estate sarebbe trascorsa con una circolazione scarsa. Per fortuna la variante attuale causa una malattia meno grave e gli ospedali sono lontani dalle emergenze del passato, con una popolazione largamente vaccinata. Non credo sia giustificato il nervosismo che vediamo per esempio nella politica tedesca, dove si è tornati a parlare di possibili chiusure delle scuole in inverno. Lo scenario non è più quello”. Lo afferma in una intervista a La Repubblica Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, secondo il quale “il picco ci interessa fino a un certo punto. Sappiamo che c’è grande circolazione del virus e che i vaccini somministrati da più di 4 o 5 mesi perdono in parte l’efficacia, sia per il passare ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non ci aspettavamo questa nuova ondata. Credevamo che anche questa estate sarebbe trascorsa con una circolazione scarsa. Per fortuna la variante attuale causa una malattia meno grave e gli ospedali sono lontani dalle emergenze delato, con una popolazione largamente vaccinata. Non credo sia giustificato il nervosismo che vediamo per esempio nella politica tedesca, dove si è tornati a parlare di possibili chiusure delle scuole in inverno. Lo scenario non è più quello”. Lo afferma in una intervista a La Repubblica Nicola, direttore generale dell’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, secondo il quale “il picco ci interessa fino a un certo punto. Sappiamo che c’è grande circolazione del virus e che i vaccini somministrati da più di 4 o 5 mesi perdono in parte l’efficacia, sia per ilare ...

