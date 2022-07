Calcio: Inter, capitan Handanovic rinnova fino al 2023 (Di sabato 9 luglio 2022) Il capitano dell'Inter Samir Handanovic ha rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2023. "L'Inter è un top club, ho lavorato tanto per arrivarci. Qui si può lottare per ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) Ilo dell'Samirhato il suo contratto con il club nerazzurroal 30 giugno. "L'è un top club, ho lavorato tanto per arrivarci. Qui si può lottare per ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Vidal, accordo raggiunto col Flamengo. Il cileno saluta l’Inter - MCriscitiello : La nuova Inter nasce su Sportitalia. In chiaro e gratis Lugano-Inter e Inter-Monaco. Il calcio è di tutti. Canale 6… - Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - Fabio50760234 : @Inter Grande portiere grande persona. È stato per anni letteralmente bombardato a csusa di difese ballerine. Io no… - JosephSayah16 : RT @AgenziaANSIA4: +++ Calcio +++ #Lukaku segna una doppietta nella prima partitella e l'Inter conquista i suoi primi tre punti (quattro, p… -

Calcio: Inter, capitan Handanovic rinnova fino al 2023 Sarà bello giocare a San Siro, come lo è già stato farlo da avversario: è uno stadio in cui senti il supporto dei tifosi, per un portiere è il massimo", le parole del portiere sloveno a Inter Tv. "... Skriniar al Psg, ore decisive: arriva l'offerta Da capire quale sarà la sua valutazione secondo il Psg (circa 20 milioni) e se all'Inter interesserà. La volontà di Marotta, Ausilio e Baccin è quella di chiudere l'affare senza una contropartita ... Inter - News Ufficiali Pinamonti-Atalanta, il nodo da sciogliere L’attaccante è ricercato anche dal Monza, ma attende che l’Inter accetti l’offerta di uno dei due club Continua da giorni la telenovela Pinamonti, che coinvolge Atalanta e Monza. L’Atalanta vuole rega ... Inter, Ufficiale il rinnovo di Handanovic: "Sono in un top club" Arriva l'annuncio del prolungamento di contratto fino al 2023 tra l'Inter e Samir Handanovic. Il portiere poi racconta questi suoi 10 anni in nerazzurro ... Sarà bello giocare a San Siro, come lo è già stato farlo da avversario: è uno stadio in cui senti il supporto dei tifosi, per un portiere è il massimo", le parole del portiere sloveno aTv. "...Da capire quale sarà la sua valutazione secondo il Psg (circa 20 milioni) e se all'interesserà. La volontà di Marotta, Ausilio e Baccin è quella di chiudere l'affare senza una contropartita ... Scuola Calcio Inter: aprono le iscrizioni! | News L’attaccante è ricercato anche dal Monza, ma attende che l’Inter accetti l’offerta di uno dei due club Continua da giorni la telenovela Pinamonti, che coinvolge Atalanta e Monza. L’Atalanta vuole rega ...Arriva l'annuncio del prolungamento di contratto fino al 2023 tra l'Inter e Samir Handanovic. Il portiere poi racconta questi suoi 10 anni in nerazzurro ...