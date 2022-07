(Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'italiana dovrebbe crescere in linea con l'area'euro nel biennio 2022-2023. Ia livello globale sono però significativi. In questa delicata fase, il contributo che il sistema finanziario è chiamato a fornire sul fronte'allocazione dei flussi di credito e del sostegno all'è particolarmente importante”. Lo ha detto il governatorea Banca d'Italia, Ignazio, intervenendo all'assemblea annuale'Abi. Quanto all'inflazione, “resterebbe molto elevata nella media di quest'anno; già nel 2023 mostrerebbe una decisa flessione, per tornare attorno al 2% nel 2024. Nell'attuale contesto di alta inflazione – ha spiegato – è tuttavia necessaria una graduale normalizzazionea ...

Pubblicità

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Visco “Su crescita dell’economia rischi sigificativi” - - ItaliaOggi : Franco: crescita acquisita oltre il 3% nel 2022. Pil, Visco: la guerra toglie 2 punti - blogsicilia : #notizie #sicilia Visco “Su crescita dell’economia rischi sigificativi” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “L’economia italiana dovrebbe crescere in linea con l’area dell’euro nel biennio 2022-2023. I ri… - Tele_Nicosia : Visco “Su crescita dell’economia rischi sigificativi” -

... laè stata rivista al ribasso, di 2 punti percentuali nel complesso del biennio, su ... Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, anticipando nel suo intervento all'...... con un'incisiva azione di governo e con il contributo essenziale delle parti sociali la...: "Recessione solo con il blocco delle forniture" Per il governatore della Banca d'Italia ...ROMA (ITALPRESS) – “L’economia italiana dovrebbe crescere in linea con l’area dell’euro nel biennio 2022-2023. I rischi ...Il governatore di Bankitalia Visco ha detto nel suo discorso all'Abi che ci sarà una recessione in Italia in caso di stop delle forniture gas ...