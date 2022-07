Un nuovo virus fa capolino in Africa e spaventa l’Europa | due casi di Marburg simile all’Ebola in Ghana

(Di venerdì 8 luglio 2022) Le autorità delhanno confermato duesospetti positivi aldialEbola, che sarebbero i primi nel Paese e i secondi nell’Occidentale, dopo che ilè stato identificato l’anno scorso in Guinea. Il direttore generale del servizio sanitario ghanese, Patrick Kuma-Aboagye, ha detto che “si è sospettato della malattia (la febbre emorragica di, ndr) dopo l’identificazione di due persone che corrispondevano alla definizione di febbre emorragica acuta, in due luoghi distinti della regione di Ashanti. I risultati preliminari suggeriscono che l’infezione sia dovuta aldi. I campioni sono stati inviati per la conferma all’Istituto Pasteur di ...

Pubblicità

ShooterHatesYou : A 11gg dalla comparsa dei sintomi ho ancora strascichi di covid, tra i quali un affanno che non mi molla. Ad esser… - nicosca8 : @tortovin1953 È un nuovo virus... - xxEgo : RT @LICIO15: - MarySpes : RT @Joe911S: @boni_castellane Proprio stamane Crisanti rispondeva alla conduttrice, che aveva chiesto 'ma è meglio vaccinarsi a Luglio con… - OrtigiaP : RT @Joe911S: @boni_castellane Proprio stamane Crisanti rispondeva alla conduttrice, che aveva chiesto 'ma è meglio vaccinarsi a Luglio con… -

L'impegno degli addetti ai lavori punta anche a dareimpulso ad una rivoluzione culturale del ... 'Dopo la comparsa del, abbiamo compreso che non avremmo potuto convocare a visita persone ...In Ghana infatti sono stati segnalati presso l'ufficio per l'Africa dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) due sospetti casi del. Si tratta di una febbre emorragica virale infettiva, ...Le autorità del Ghana hanno confermato due casi sospetti positivi al virus di Marburg, simile al virus Ebola, che sarebbero i primi nel Paese e i secondi nell’Africa Occidentale, dopo che il virus è s ...Consente di verificare la presenza di un'infezione da Sars-Cov-2 in modo sicuro, affidabile e non invasivo, fornendo un risultato nell’arco di tre minuti ...