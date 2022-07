Ultim’ora Stefano De Martino, che bomba: italiani in delirio (Di venerdì 8 luglio 2022) . I dati parlano chiaro e non mentono, la scommessa ormai è stata vinta La vita è fatta di scommesse e di scelte, anche nel mondo dello spettacolo. Lo sa bene anche Stefano De Martino che da tempo ha deciso di essere indipendente e questa è stata L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) . I dati parlano chiaro e non mentono, la scommessa ormai è stata vinta La vita è fatta di scommesse e di scelte, anche nel mondo dello spettacolo. Lo sa bene ancheDeche da tempo ha deciso di essere indipendente e questa è stata L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

stefano_toschi : RT @1_starrynight: +++ULTIM'ORA: Toninelli al CERN tra le richieste di Conte a Draghi+++ - RijkST8 : @GRealta ‘Ultim’ora: Maldini lascia Casa Milan, a quanto pare il Porsche era in modalità sport, filtrano rabbia e p… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ? Stefano #Sensi ha detto si al #Monza! ?? Il classe ‘95 arriva in prestito secco dall’#Inter. [… - stez25397 : RT @ilMonzaSiamoNoi: ULTIM'ORA, colpo di mercato pronto: come vi avevamo anticipato, Stefano #Sensi convinto del sì al Monza! ?????? Pronto… - ilMonzaSiamoNoi : ULTIM'ORA, colpo di mercato pronto: come vi avevamo anticipato, Stefano #Sensi convinto del sì al Monza! ?????? Pron… -