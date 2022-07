UFFICIALE – Di Maria approda alla Juventus

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 8 luglio 2022) Quella che sembrava una telenovela infinita, ha trovato la sua conclusione. Angel Di, infatti, ha scelto la, seppur con diversi “paletti”: un solo anno di contratto per chiudere la sua avventura europea e prepararsi per il Mondiale in Qatar 2022, verosimilmente l’ultimo della sua carriera. Dopodiché tornerà al Rosario Central, rientrando così in patria. Dunque un solo anno di contratto e 7 milioni di euro, per l’argentino si tratta comunque di un’ottima “passerella” per chiudere la sua avventura in Europa. Per laè un modo per trasmettere la giusta mentalità a Chiesa e Vlahovic, sfruttando il talento del Fideo., Diè pronto Primo nella lista degli obiettivi di Massimiliano Allegri, il calciatore classe ’88 rappresenta sicuramente un grande colpo per la ...