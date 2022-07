Shinzo Abe, una rivoluzione a metà chiamata Abenomics (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – La politica economica è stata centrale nella lunga esperienza di governo di Shinzo Abe. Tanto che la stagione segnata dal premier giapponese viene ricordata soprattuto per l’Abenomics, una vera e propria dottrina economica che prometteva una rivoluzione epocale, per portare fuori il Paese da una depressione decennale. Come tante rivoluzioni annunciate, anche quella di Shinzo Abe resterà ‘una rivoluzione a metà’. Si deve risalire alla primavera del 2013 per capire cosa sia stata l’Abenomics. Tornato al governo nel 2012 dopo un primo mandato nel 2006-2007, quello che sarà il più longevo premier della storia del Sol levante capisce che deve usare più leve insieme per incidere veramente in un quadro fortemente deteriorato. Inanzitutto, trova un accordo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – La politica economica è stata centrale nella lunga esperienza di governo diAbe. Tanto che la stagione segnata dal premier giapponese viene ricordata soprattuto per l’, una vera e propria dottrina economica che prometteva unaepocale, per portare fuori il Paese da una depressione decennale. Come tante rivoluzioni annunciate, anche quella diAbe resterà ‘una’. Si deve risalire alla primavera del 2013 per capire cosa sia stata l’. Tornato al governo nel 2012 dopo un primo mandato nel 2006-2007, quello che sarà il più longevo premier della storia del Sol levante capisce che deve usare più leve insieme per incidere veramente in un quadro fortemente deteriorato. Inanzitutto, trova un accordo ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - giuliapompili : Fumio Kishida, attuale primo ministro, sta parlando ora alla stampa. Deve fermarsi spesso per parlare. Tira su col… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - REDS_bullet : RT @luigidimaio: Vicino alle Istituzioni e al popolo giapponese per la morte dell’ex Primo Ministro Shinzo Abe. Una notizia scioccante. A l… - cristianovilla9 : RT @matteorenzi: La morte di Shinzo Abe mi colpisce moltissimo. È stato un collega serio e preparato. Un abbraccio alla famiglia. E un pens… -