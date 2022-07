"Sempre più brutta", "Ma perché non ti curi?", ecco come ha risposto Giulia Stabile alla sua hater (Di venerdì 8 luglio 2022) Giulia Stabile è una talentuosa ballerina uscita dalla scuola di Amici nella scorsa edizione e diventata una ballerina professionista. Nelle ultime ore però, Giulia è al centro di una grande polemica, attaccata da moltissimi utenti del web che non si spiegano cosa le sia accaduto. Giulia Stabile ha voluto con tutte le sue forze diventare una ballerina professionista. La passione per la danza l'ha seguita con devozione quasi maniacale, sacrificando amici, tempo libero e studio. In più di un' occasione ha raccontato la sua esperienza per giungere al suo traguardo. La ballerina ha anche parlato dei molti atti di bullismo a cui è stata sottoposta nel corso degli anni. La ballerina romana è molto amata dal pubblico. Attraverso il suo profilo social Giulia risponde a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 8 luglio 2022)è una talentuosa ballerina uscita dscuola di Amici nella scorsa edizione e diventata una ballerina professionista. Nelle ultime ore però,è al centro di una grande polemica, attaccata da moltissimi utenti del web che non si spiegano cosa le sia accaduto.ha voluto con tutte le sue forze diventare una ballerina professionista. La passione per la danza l'ha seguita con devozione quasi maniacale, sacrificando amici, tempo libero e studio. In più di un' occasione ha raccontato la sua esperienza per giungere al suo traguardo. La ballerina ha anche parlato dei molti atti di bullismo a cui è stata sottoposta nel corso degli anni. La ballerina romana è molto amata dal pubblico. Attraverso il suo profilo socialrisponde a ...

