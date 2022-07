Sabrina Ghio | tutto pronto per le nozze | svelati i dettagli del matrimonio

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 luglio 2022)per ledi: l’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne non vede l’ora di pronunciare il fatidico Sì. Lo ha annunciato su Instagram, dove ha rivelato la data e il luogo dell’imminentecon il compagno Carlo Negri., idellecon Carlo Negri Fiori d’arancio per, pronta a giurare amore eterno al suo compagno Carlo Negri. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram la data e la location delle. In realtà la notizia non era una vera e propria sorpresa per i suoi follower, già a conoscenza del. Fino a ora però l’ex ballerina ...