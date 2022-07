Punta da una zanzara: ragazza di 21 anni muore in pochi giorni (Di venerdì 8 luglio 2022) Dramma per una giovane di 21 anni, Oriana Pepper, morta in seguito a quella che sarebbe una gravissima infezione dopo la puntura di una zanzara. Le sue condizioni sarebbero precipitate in breve tempo e il decesso sarebbe subentrato nel giro di pochi giorni. Oriana Pepper, aspirante pilota inglese di 21 anni, si trovava in Belgio quando sarebbe stata Punta in fronte da una zanzara. Un evento apparentemente banale che sarebbe però sfociato nell’infausto epilogo definito dai medici più unico che raro. Punta da una zanzara, 21enne muore nel giro di 5 giorni: la storia di Oriana Pepper Secondo quanto riportato dai media inglesi, la 21enne si sarebbe recata in ospedale per l’anomalo gonfiore ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 8 luglio 2022) Dramma per una giovane di 21, Oriana Pepper, morta in seguito a quella che sarebbe una gravissima infezione dopo la puntura di una. Le sue condizioni sarebbero precipitate in breve tempo e il decesso sarebbe subentrato nel giro di. Oriana Pepper, aspirante pilota inglese di 21, si trovava in Belgio quando sarebbe statain fronte da una. Un evento apparentemente banale che sarebbe però sfociato nell’infausto epilogo definito dai medici più unico che raro.da una, 21ennenel giro di 5: la storia di Oriana Pepper Secondo quanto riportato dai media inglesi, la 21enne si sarebbe recata in ospedale per l’anomalo gonfiore ...

