Pogba fa impazzire i tifosi della Juve: avete visto l'ultimo video pubblicato su Instagram? (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono ore bollenti per il calciomercato della Juventus, nelle scorse ore infatti Angel Di Maria è sbarcato a Torino e non sarà il solo. Nelle prossime ore sbarcherà infatti anche Paul Pogba, e di questo ritorno si parla ormai da mesi ma non era ancora arrivata l'ufficialità. Ci ha però pensato il francese a togliere qualsiasi dubbio, postando su Instagram sia una storia sia un post dove preannuncia praticamente il suo nel capoluogo piemontese: CLICCA QUI PER VEDERE IL POST: https://www.Instagram.com/reel/CfvzglQjkKI/?utm source=ig web copy link Dopo questo post non ci sono più dubbi, Paul Pogba ritornerà a giocare nel club che lo ha reso uno dei migliori del mondo. Andrea Mariotti

iamnotsandraa : jtwitter che traccia l'aereo di Paul Labile Pogba, io vi amo da impazzire - EnricoMonti18 : @IlMagico94 A me Zak non fa impazzire, però se si vuole un mediano di rottura lui e Rabiot sono in grado di ricopri… - juv3ntin0vero : RT @Finoallafine_jv: Siete tutti pronti a impazzire....!!?? #Zaniolo #Koulibaly #DiMaria #Pogba #Juventus - Finoallafine_jv : Siete tutti pronti a impazzire....!!?? #Zaniolo #Koulibaly #DiMaria #Pogba #Juventus - alessioj00 : @Pris7P @DiMarzio @juventusfc Immagina fare Pogba di Maria koulibaly zaniolo Molina,potrei letteralmente impazzire?? -