(Di venerdì 8 luglio 2022) Quando si parla didisi coinvolge, inevitabilmente, la maggior parte delle super hit della scena italiana contemporanea. Dietro il nome di battesimo – che andremo a scoprire – si nasconde uno dei più importanti songwriter degli ultimi anni. Da cantautore a songwriter di successo Davide Petrella, questo il nome all’anagrafe di– nasce a Napoli nel 1985. La musica lo conquista da giovanissimo e a soli 11 anni scrive la sua prima canzone. Il suo debutto musicale arriva con la band Le Strisce, che grazie al video Chi Ca**o Sono Le Strisce? diventano popolari su MySpace. Poco dopo Davide Petrella conosce Cesare Cremonini, che nel 2014 lo coinvolge nella scrittura del suo disco Logico (2014). Per Davide sarà la prima fortunatissima esperienza come autore di testi. Una carriera, ...

Pubblicità

hiitsmegibbone : - ESCOPOST1 : RT @charliecarla: Anniversari. 50 anni fa più 2, iniziavo con le mie canzoni. Io ne avevo venti + o -, e oggi che la nuova età bussa alla p… - Andrea00224796 : RT @charliecarla: Anniversari. 50 anni fa più 2, iniziavo con le mie canzoni. Io ne avevo venti + o -, e oggi che la nuova età bussa alla p… - AcidamenteBea : RT @charliecarla: Anniversari. 50 anni fa più 2, iniziavo con le mie canzoni. Io ne avevo venti + o -, e oggi che la nuova età bussa alla p… - TereTWT : RT @charliecarla: Anniversari. 50 anni fa più 2, iniziavo con le mie canzoni. Io ne avevo venti + o -, e oggi che la nuova età bussa alla p… -

OptiMagazine

...molti punti di forza dei Queen è stato quello di avere un contributo nella scrittura delle... Queste ledi Brian May su John Deacon: "Naturlamente adoriamo John e lo ameremo sempre, ma ...Sottolinea che a volte lesono "appena udibili al di sopra del coro dei fan (per lo più adolescenti) che gridano a squarciagola le", a dimostrazione del fatto che Olivia Rodrigo con ... Parole e canzoni di Tropico, dalla collaborazione con Fedez e J-Ax al featuring con Fabri Fibra Con i nuovi episodi della serie dei Duffer Brothers l'uso delle musiche, parliamo soprattutto delle canzoni, è cambiato notevolmente all'interno delle scene e della stagione; andiamo a capire come. La ...Albiani: “Almeno si scusino, per evitare che questa vicenda omofoba e misogina diventi un pericoloso precedente" ...