Operazione da 10 milioni, il Sassuolo chiude un colpo dal Belgio! (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Sassuolo ancora una volta si conferma essere una società attenta a ciò che riguarda il mercato delle giovani promesse del calcio internazionale, sapendoli valorizzare e portandoli alla ribalta non solo nazionale, come nei casi dei vari Berardi, Raspadori, Scamacca, Frattesi e Locatelli, tanto per citare alcuni esempi di talenti che sono passati e che tutt’ora sono in Emilia. Pochi minuti fa ha finalizzato l’acquisto del norvegese Kristian Thorstvedt dal Genk. Operazione da 10 milioni di euro, segnala Sky Sport, con i neroverdi che pagano la clausola rescissoria per liberare il giocatore dalla squadra belga e metterlo sotto contratto. Il giocatore arriverà in Italia domani per sostenere le visite mediche. Andrea Carnevali SassuoloCome riporta Sos Fanta: “Classe 1999, Thorstvedt può giocare sia da centrocampista ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilancora una volta si conferma essere una società attenta a ciò che riguarda il mercato delle giovani promesse del calcio internazionale, sapendoli valorizzare e portandoli alla ribalta non solo nazionale, come nei casi dei vari Berardi, Raspadori, Scamacca, Frattesi e Locatelli, tanto per citare alcuni esempi di talenti che sono passati e che tutt’ora sono in Emilia. Pochi minuti fa ha finalizzato l’acquisto del norvegese Kristian Thorstvedt dal Genk.da 10di euro, segnala Sky Sport, con i neroverdi che pagano la clausola rescissoria per liberare il giocatore dalla squadra belga e metterlo sotto contratto. Il giocatore arriverà in Italia domani per sostenere le visite mediche. Andrea CarnevaliCome riporta Sos Fanta: “Classe 1999, Thorstvedt può giocare sia da centrocampista ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, ACCORDO CON LO SHAKHTAR PER DODO Operazione da 14,5 milioni più bonus #SkySport… - romeoagresti : Le cifre del passaggio di #Mandragora dalla #Juve alla #Fiorentina: 8,2 milioni, pagabili in tre anni, con un poten… - FBiasin : #Vidal ha scelto il #Flamengo, saluta l’#Inter e porta a casa circa 4 milioni di buonuscita. Poche buone partite,… - Cairne18 : @mirkonicolino Una domanda Mirko, questi 1.3 milioni, lordi quanti sono? Insomma quanto spende la Juve in tutto per questa operazione? - Francesco_Dipo : RT @CionciAndrea: Dalla Costarica, dal Canada, dalla Spagna da tutto il mondo mi scrivono per partecipare all'Operazione. Su un miliardo e… -