Napoli, per la difesa Giuntoli ha un piano B… Milenkovic (Di venerdì 8 luglio 2022) In caso di addio di Koulibaly il Napoli non vuole farsi trovare impreparato: Giuntoli ha in Milenkovic il piano B Il Napoli ha paura di perdere Koulibaly in questa sessione di mercato nonostante la proposta di rinnovo di De Laurentiis per il centrale. Giuntoli e gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati e per questo stanno studiando un piano B. L’idea è quella di Milenkovic della Fiorentina, cercato anche da Inter e Juventus, che ha lo stesso agente di Koulibaly. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) In caso di addio di Koulibaly ilnon vuole farsi trovare impreparato:ha inilB Ilha paura di perdere Koulibaly in questa sessione di mercato nonostante la proposta di rinnovo di De Laurentiis per il centrale.e gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati e per questo stanno studiando unB. L’idea è quella didella Fiorentina, cercato anche da Inter e Juventus, che ha lo stesso agente di Koulibaly. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

romeoagresti : La #Juve è pronta a offrire 30 milioni al #Napoli per #Koulibaly, mentre al giocatore garantirebbe un contratto da… - sscnapoli : ?? Primo giorno in azzurro per @MathiasOlivera5 e Kvaratskhelia ?? ?? - Glongari : Come anticipato a fine maggio il #Barcellona sarebbe una destinazione gradita per #Koulibaly se la situazione con i… - SkyTG24 : Sicignano degli Alburni, traffico bloccato su A2 per veicolo in fiamme - IlarioDiGiovamb : Nel #Calciomercato le cose cambiano in poche ore. So bene che in nottata #Lotito avrebbe accelerato per portare… -