Nadal è davvero infortunato: si ritira da Wimbledon, in finale ci va Kyrgios (Di venerdì 8 luglio 2022) L’infortunio agli addominali costringe Rafa Nadal al ritiro da Wimbledon: lo spagnolo, che aveva vinto i quarti di finale contro Taylor Fritz nonostante il dolore e gli inviti di suo padre a dare forfait, ha annunciato ai cronisti: “Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare. La lesione potrebbe solo peggiorare, non potrei vincere nessuna partita in questa condizioni”. I media spagnoli parlano di una lesione di sette millimetri. “Ieri ho sofferto – ha aggiunto – non posso fare un movimento normale per servire. Sono molto triste. Ieri mi sono accordo che qualcosa non andava bene, non ha senso continuare a giocare. L’ho fatto tante volte in carriera, ma se scendessi in campo il mio infortunio peggiorerebbe. Penso che starò fuori 3-4 settimane, questo è il tempo di recupero per questi infortuni”. Avrebbe dovuto disputare ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) L’infortunio agli addominali costringe Rafaal ritiro da: lo spagnolo, che aveva vinto i quarti dicontro Taylor Fritz nonostante il dolore e gli inviti di suo padre a dare forfait, ha annunciato ai cronisti: “Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare. La lesione potrebbe solo peggiorare, non potrei vincere nessuna partita in questa condizioni”. I media spagnoli parlano di una lesione di sette millimetri. “Ieri ho sofferto – ha aggiunto – non posso fare un movimento normale per servire. Sono molto triste. Ieri mi sono accordo che qualcosa non andava bene, non ha senso continuare a giocare. L’ho fatto tante volte in carriera, ma se scendessi in campo il mio infortunio peggiorerebbe. Penso che starò fuori 3-4 settimane, questo è il tempo di recupero per questi infortuni”. Avrebbe dovuto disputare ...

