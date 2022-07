Mondiale Oriental Boxing | a Salerno la notte dei Gladiatori

(Di venerdì 8 luglio 2022) “The night of gladiators –” si svolgerà a, il 9 luglio, dalle ore 20:00, presso il centro sportivo “Brick 01”, in via Generale Clark 5. Con il ring all’aperto sarà una magica serata di sport sotto le stelle. 13 incontri in cui saranno disputati il titolodie di KickLight Contact, il titolo italiano di, il titolo regionalee incontri di Kickdilettanti. A scontrarsi atleti di diverse nazionalità. Sarà presente come rappresentante del Comune diRino Avella, Presidente della commissione sport. “Ad Avella va il nostro sentito ringraziamento per ...

Pubblicità

Salernonotizie.it

...di giugno ci uniremo con piacere ad altri eventi artistici e culturali di rilievoche ...a grandezza naturale di Buddha risalente al regno Sukhothai presentata da Marcel NiesArt. ...... come il Palazzo del Principe Chaturonratsami, il Royal Military College e l'Hotel. Con ...che tutti i proventi fossero destinati ai bambini rimasti orfani a causa della Prima Guerra. ... Tutto pronto a Salerno per “The night of gladiators”, mondiale Oriental Boxing We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...