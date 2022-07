(Di venerdì 8 luglio 2022) Egitto: Sul Mar Rosso è caccia allokiller Domenica scorsa due donne sono state uccise in due attacchi compiuti da uno, al largo delle coste egiziane. Le vittime sono una turista austriaca e una di nazionalutà rumena. La conferma, è arrivata dal Ministero dell’ambiente egiziano e dai ministeri degli esteri di Austria e Romania. Le due donne sono state attaccate dallo(che potrebbe essere il temibileMako), mentre nuotavano nell’area di Sahl Hasheesh a sud di Hurghada (Mar Rosso). Lo ha chiarito il ministero egiziano su Facebook, riferendo che entrambe sono morte. Secondo le ultime informazioni raccolte sul posto da Panorama.it due giorni prima un cittadino austriaco era stato attaccato nella stessa area da unoche gli aveva strappato un braccio. Per questo il ...

Pubblicità

PeppinoYes : Super Greg colpisce ancora !!!! Lo squalo ?? della piscina ?????!!! Ennesimo oro per lui ! ?? #Paltrinieri #Nuoto #mondialidinuoto -

Panorama

... che è tale anche perchéfin dai primissimi minuti di film, è quanto controllo abbia ... da Shining a Lo. C'è una classica sequenza introduttiva ambientata nel passato, che come da ...L'apprendistaancora Nel terzo episodio di Obi - Wan Kenobi il buon Ben è in fuga con Leia,...che si affrontano nell'ombra e il respiro di Vader che diventa quasi come la musica de Lo, ... Lo squalo colpisce ad Hurgada Uno squalo ha attaccato due donne a poca distanza dalla costa: l'aggressione è stata letale e senza via di scampo ...Un bagnino, che interpretava la vittima durante un’esercitazione, è stato attaccato da uno squalo domenica a Long Island, negli Stati ...