LIVE GP Austria: segui le qualifiche in diretta dalle 17 (Di venerdì 8 luglio 2022) Con le prove libere 1 messe nel cassetto, e che hanno visto svettare Max Verstappen, si passa direttamente alle qualifiche. Il GP d'Austria infatti segue il nuovo format della Qualifica Sprint, col ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 8 luglio 2022) Con le prove libere 1 messe nel cassetto, e che hanno visto svettare Max Verstappen, si passamente alle. Il GP d'infatti segue il nuovo format della Qualifica Sprint, col ...

Pubblicità

SkySportF1 : Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - SkySportF1 : ?? Problemi per Norris in Austria ? Bandiera rossa nelle #FP1 (-33’ ??) LIVE ? - SkySportF1 : Alle 17 le qualifiche LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW #SkyMotori #F1… - SkySport : RT @SkySportF1: ??? Vettel e Ricciardo eliminati in Q1 ? Albon passa al Q2 LIVE ? - SkySportF1 : ??? Vettel e Ricciardo eliminati in Q1 ? Albon passa al Q2 LIVE ? -