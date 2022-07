Ius scholae | Istat | “Circa 280mila ragazzi aventi diritto”

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Considerando i requisiti previsti dalla proposta per lo ius, la platea diè stimabile in. Risiede in Lombardia oltre il 25% dei potenzialmente interessati alla variazione della legge. E’ quanto rileva l’nel rapporto annuale 2022. Gli studenti con background migratorio (stranieri + italiani per acquisizione della cittadinanza) iscritti nelle scuole italiane nell’anno scolastico 2019/2020 superano il milione. Gli alunni con cittadinanza acquisita sono264mila e rappresentano il 3% degli alunni nelle scuole primarie, il 3,6% nelle scuole secondarie di primo grado e il 3,5% di quelle secondarie di secondo grado. L'articolo proviene da Italia Sera.

'Se si vuole veramente puntare all'integrazione con loperché non accettare la nostra proposta di 5 + 3 anni a scuola, come hanno fatto tutti gli studenti italiani'. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore unico di Forza ...... a causa dell'incertezza economica, mentre i giovanissimi sognano un futuro fuori dall'Italia mentre ci sono 280mila ragazzi che attendono la riforma delloper ricevere la cittadinanza. ...L’Istituto di statistica segnala nel 2020 Reddito di cittadinanza e di emergenza hanno evitato a un milione di persone di trovarsi in povertà assoluta ...Rapporto annuale Istat. Al 1° gennaio 2022 gli stranieri residenti in Italia sono 5.193.669. In tre anni sono cresciuti meno di 200 mila unità. Nel 2021 registrata una ripresa delle concessioni di nuo ...