Pubblicità

Agenpress : Giappone. Leader mondiali condannano l'attentato a Shinzo Abe -

Agenzia ANSA

"Caro Shinzo Abe, resisti! I nostri pensieri e le nostresono con la tua famiglia e con ... Anche la Nato è al fianco dele del premier Fumio Kishida. Dichiara Jens Stoltenberg su ...Le persone si raccolgono e depongono fiori a Nara, in, nel luogo in cui l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe e' stato assassinato durante una manifestazione elettorale. 8 luglio 2022 Giappone, preghiere e fiori sul luogo dell'attentato a Shinzo Abe - Mondo Le persone si raccolgono e depongono fiori a Nara, in Giappone, nel luogo in cui l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe e' stato ...Venerdì, 8 luglio 2022 Home > aiTv > Giapponesi in preghiera a Nara, nel luogo dell'omicidio di Abe Milano, 8 lug. (askanews) - Una piccola folla si è radunata a Nara, vicino a Kyoto, nel luogo in cui ...