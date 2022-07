Federico Rossi dall’ospedale: “La notte prima non avevo dormito” (Di venerdì 8 luglio 2022) Come sta Federico Rossi? Ieri ha raccontato dell’incidente mostrando le immagini del terribile impatto in acqua e confessando di avere tre costole rotte. Poteva andare peggio e il cantante del duo Benji e Fede oggi aggiunge dettagli a quanto accaduto. Federico Rossi era già consapevole di avere fatto degli errori, che la colpa dell’incidente era solo sua ma oggi per rispondere a chi gli chiede come sta spiega tutto. E’ un modo per dire come è andata davvero ma anche per mettere in guardia gli altri. Il wakeboard così come qualunque altra cosa va fatta un passo alla volta e soprattutto non va fatta senza riposo. La notte precedente Federico Rossi non aveva dormito ma come spesso accade da giovanissimi ci si sente immuni e padroni del mondo, capaci di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 luglio 2022) Come sta? Ieri ha raccontato dell’incidente mostrando le immagini del terribile impatto in acqua e confessando di avere tre costole rotte. Poteva andare peggio e il cantante del duo Benji e Fede oggi aggiunge dettagli a quanto accaduto.era già consapevole di avere fatto degli errori, che la colpa dell’incidente era solo sua ma oggi per rispondere a chi gli chiede come sta spiega tutto. E’ un modo per dire come è andata davvero ma anche per mettere in guardia gli altri. Il wakeboard così come qualunque altra cosa va fatta un passo alla volta e soprattutto non va fatta senza riposo. Laprecedentenon avevama come spesso accade da giovanissimi ci si sente immuni e padroni del mondo, capaci di ...

