Fabrizio Moro, dall’11 Luglio al via ”LA MIA VOCE TOUR 2022” (Di venerdì 8 luglio 2022) Fabrizio Moro torna live con “La mia VOCE TOUR 2022”, TOURnée estiva che prenderà il via lunedì 11 Luglio da Varallo Sesia (Vercelli) e proseguirà per tutta l’estate nelle più suggestive location all’aperto in giro per l’Italia. Fabrizio Moro, La mia VOCE TOUR 2022: ecco le date Ufficio Stampa: Parole & DintorniFabrizio Moro torna con il TOUR estivo: La mia VOCE TOUR 2022. Il cantautore romano durante il concerto emozionerà il pubblico eseguendo i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia VOCE”. L’album contiene il brano sanremese “Sei tu”, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 luglio 2022)torna live con “La mia”,née estiva che prenderà il via lunedì 11da Varallo Sesia (Vercelli) e proseguirà per tutta l’estate nelle più suggestive location all’aperto in giro per l’Italia., La mia: ecco le date Ufficio Stampa: Parole & Dintornitorna con ilestivo: La mia. Il cantautore romano durante il concerto emozionerà il pubblico eseguendo i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia”. L’album contiene il brano sanremese “Sei tu”, ...

Pubblicità

IlContiAndrea : Gli ospiti del #TimSummerHits di domani: Aiello, Alex, Amoroso, Antonacci, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash Annalis… - _apartete : RT @cercolapace: Tweet di apprezzamento per Fabrizio Moro che fa i palleggi - pia_paletta : RT @cercolapace: Tweet di apprezzamento per Fabrizio Moro che fa i palleggi - rullo_lulic_89 : Ghiaccio il film diretto da Fabrizio Moro e Alessio de Leonardis è una bomba! E a na certa se vede pure una scritta… - RadioClodia : Fabrizio Moro: al via da lunedì 11 luglio “LA MIA VOCE TOUR 2022”. -