Covid, le news di oggi. Monitoraggio Iss: Rt sale a 1.40, in aumento incidenza. LIVE (Di venerdì 8 luglio 2022) Per l’Istituto Superiore di Sanità sono 9 le regioni italiane a rischio alto. Ricciardi a Sky TG24: “Ondata pandemica molto forte, si poteva evitare con le misure di sicurezza”. Secondo l'Oms, nel mondo sono stati registrati 4,6 milioni di nuovi positivi in 7 giorni. L'Ema raccomanda la quarta dose agli over 60 se i casi aumentano Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 luglio 2022) Per l’Istituto Superiore di Sanità sono 9 le regioni italiane a rischio alto. Ricciardi a Sky TG24: “Ondata pandemica molto forte, si poteva evitare con le misure di sicurezza”. Secondo l'Oms, nel mondo sono stati registrati 4,6 milioni di nuovi positivi in 7 giorni. L'Ema raccomanda la quarta dose agli over 60 se i casi aumentano

Pubblicità

LaStampa : Covid, Agenas: con Omicron5 contagi 100 volte superiori rispetto a un anno fa. Gimbe: “Rischiamo un lockdown di fat… - HuffPostItalia : Gimbe: boom di contagi, mascherine fondamentali, rischiamo un lockdown di fatto - repubblica : Covid, primo studio Iss sui bambini italiani: il vaccino protegge molto meno di quanto si pensasse [di Antonio Cass… - Wildpinkdaisy : RT @repubblica: Lotta al Covid, focus antivirali: qualità e diffusione del medicinale-chiave ma ancora poco utilizzato in Italia [di Giulia… - Wondercri1982 : 'Le morti in eccesso sono in aumento, ma non a causa del Covid. I dati dell'Office for National Statistics portano… -