Pubblicità

SerieA : COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 2022/2023 - Il tabellone della competizione - Inter : Ufficiale il tabellone della Coppa Italia 2022-2023 ?? Qui le date degli impegni dei nerazzurri ???? - Inter : ?? | JUKEBOX Ecco il risultato di questa settimana! Il vostro momento preferito della stagione è stato.... La fina… - LALAZIOMIA : Coppa Italia, ecco il tabellone: Inter e Juve da una parte, Milan dall'altra - paoloangeloRF : Nessun derby di Roma o di Milano prima della finale -

La Lega Serie A ha diramato il programma dei trentaduesimi di finale di. Sabato 30 luglio alle 18 si giocherà Sudtirol - Feralpi Salò, mentre domenica 31 toccherà a Bari - Padova (21), Modena - Catanzaro (20.30) e Palermo - Reggiana (21). Nel fine settimana ...Sono stati resi ufficiali i primi appuntamenti dellaFrecciarossa 2022 - 23. Sudtirol - Feralpisalò 30/7 ore 21 Bari - Padova 31/7 ore 18 Modena - Catanzaro 31/7 ore 20.30 Palermo - Reggiana 31/7 ore 21 Trentaduesimi di Finale: Cagliari - ...Angel Di Maria ha parlato al canale Twitch della Juventus. "Per me è una nuova tappa. Sono molto felice. Sin dal primo momento in cui ho detto sì, mi sono sentito subito a ...La prima uscita ufficiale del Parma targato Pecchia sarà a Salerno. La Lega Serie A ha reso note date e orari delle partite della Coppa Italia Frecciarossa, valide per i trentaduesimi di finale. Il Pa ...