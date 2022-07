Camerota | quasi finita la strada per Lentiscosa

(Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Laè un sogno che si avvera. Unache ha un aspetto sociale, economico e culturale molto molto forte. L’abbiamo attesa per tanti anni. Questo tratto viario avvicina i paesi, annulla le distanze, accorcia i tempi di percorrenza. L’idea era ferma lì da molto tempo. Nel 2018 l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, dopo aver ultimato il progetto, ha ottenuto il finanziamento grazie all’interessamento del presidente della IV Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, e della giunta dell’onorevole Vincenzo De Luca. «L’opera che attendevo di più in questi anni da primo cittadino – commenta Scarpitta -. Fin dal primo giorno del mio insediamento ho battuto forte sulla...

Pubblicità

Giornale del Cilento

... Marina diUna delle più ampie e lunghe della zona, Cala d'Arconte è protetta da alte scogliere a picco sul mare, contornata da pini marittimi e ulivi secolari che arrivanofino al ...... anche in Campania esistono numerose spiagge nascoste, solitamente di piccole dimensioni e... la prima è Cala Iscolelli , non troppo distante da Marina di, talmente nascosta che poca ... Camerota, Del Gaudio eletto in minoranza: «Mi ritiro dalla politica» Giornata importante per la squadra di calcio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, impegnata a Marina di Camerota per il Campionato Nazionale Medici Calcio.