Calcio: Trentalange 'Arbitri donne raggiunto livelli di eccellenza' (Di venerdì 8 luglio 2022) "Abbiamo colmato alcuni gap esistenti" ROMA - "Abbiamo colmato alcuni gap esistenti. Stiamo restituendo al gioco del Calcio una risorsa che per troppo tempo era stata celata. Parliamo di un movimento ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) "Abbiamo colmato alcuni gap esistenti" ROMA - "Abbiamo colmato alcuni gap esistenti. Stiamo restituendo al gioco deluna risorsa che per troppo tempo era stata celata. Parliamo di un movimento ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Trentalange 'Arbitri donne raggiunto livelli di eccellenza' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La Ferrieri Caputi verso il debutto in A: “Orgogliosa per un risultato storico” - sportli26181512 : La Ferrieri Caputi verso il debutto in A: “Orgogliosa per un risultato storico”: La Ferrieri Caputi verso il debutt… - Gazzetta_it : La Ferrieri Caputi verso il debutto in A: “Orgogliosa per un risultato storico” - fed_marchi : RT @AIA_it: Guarda al seguente link il video con le interviste al Presidente Alfredo Trentalange, al Vice Duccio Baglioni, al Responsabile… -