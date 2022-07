Una Vita anticipazioni: Aurelio è in piena crisi (Di giovedì 7 luglio 2022) Una Vita anticipazioni, Aurelio è in piena crisi: il Quesada potrebbe vedere sfumato il suo piano, ecco cosa succede nella nuova puntata. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, in onda come sempre su Canale 5 dopo Beautiful; di recente, Genoveva ha difeso Fabiana dall’insistenza di Luis Manas, pronto ad arrivare a minacciare la donna pur di farsi vendere (per conto di Aurelio) la pensione. Nuovi problemi per il Quesada, le anticipazioni del 7 luglio.Proprio il Quesada, oltre a dovere vedersela con l’interferenza della moglie nei suoi affari, si rende conto che il suo piano potrebbe andare in fumo e non soltanto per colpa di Genoveva; ecco cosa succede nella puntata di ... Leggi su formatonews (Di giovedì 7 luglio 2022) Unaè in: il Quesada potrebbe vedere sfumato il suo piano, ecco cosa succede nella nuova puntata. Come ogni giorno, vi riportiamo leper la nuova puntata di Una, in onda come sempre su Canale 5 dopo Beautiful; di recente, Genoveva ha difeso Fabiana dall’insistenza di Luis Manas, pronto ad arrivare a minacciare la donna pur di farsi vendere (per conto di) la pensione. Nuovi problemi per il Quesada, ledel 7 luglio.Proprio il Quesada, oltre a dovere vedersela con l’interferenza della moglie nei suoi affari, si rende conto che il suo piano potrebbe andare in fumo e non soltanto per colpa di Genoveva; ecco cosa succede nella puntata di ...

