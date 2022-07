Ultime Notizie – Inflazione, Tremonti: “Da whatever it takes a whatever mistakes” (Di giovedì 7 luglio 2022) “In dieci anni la massa monetaria è cresciuta in maniera folle e adesso lo vediamo con l’Inflazione. La mia conclusione è che il mitico whatever it takes di Draghi è diventato whatever mistakes, cioè un casino di errori”. Lo ha affermato Giulio Tremonti, presentando il libro ‘Le tre profezie’ nell’ambito della manifestazione ‘Piazza Italia’ organizzata dal deputato di Fdi e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. “Tra poco non avremo né la pace né i condizionatori, ma l’impatto vero sarà sul lavoro, sul lavoro il rischio di una chiusura dell’energia è bestiale”, ha continuato Tremonti, aggiungendo: “Putin ci sta fregando con il gas, il Governo ci sta fregando con l’Iva e con le accise. Lo scenario è molto, molto complicato e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) “In dieci anni la massa monetaria è cresciuta in maniera folle e adesso lo vediamo con l’. La mia conclusione è che il miticoitdi Draghi è diventatomis, cioè un casino di errori”. Lo ha affermato Giulio, presentando il libro ‘Le tre profezie’ nell’ambito della manifestazione ‘Piazza Italia’ organizzata dal deputato di Fdi e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. “Tra poco non avremo né la pace né i condizionatori, ma l’impatto vero sarà sul lavoro, sul lavoro il rischio di una chiusura dell’energia è bestiale”, ha continuato, aggiungendo: “Putin ci sta fregando con il gas, il Governo ci sta fregando con l’Iva e con le accise. Lo scenario è molto, molto complicato e ...

