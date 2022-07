Tenta di imporre il “pizzo” a un imprenditore, preso nel Napoletano (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono state le immagini del sistema di videosorveglianza ad incastrare un uomo che al cospetto di un imprenditore si è presentato dicendo di essere stato delegato a chiedere il pizzo per conto degli “amici di Cardito”, cittadina che si trovane nella provincia di Napoli. Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del Commissariato di Afragola, hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti dell’uomo, accusato ora di Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La vittima è un imprenditore che commercia all’ingrosso, articoli casalinghi e per continuare a lavorare tranquillamente avrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono state le immagini del sistema di videosorveglianza ad incastrare un uomo che al cospetto di unsi è presentato dicendo di essere stato delegato a chiedere ilper conto degli “amici di Cardito”, cittadina che si trovane nella provincia di Napoli. Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del Commissariato di Afragola, hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti dell’uomo, accusato ora dita estorsione aggravata dal metodo mafioso. La vittima è unche commercia all’ingrosso, articoli casalinghi e per continuare a lavorare tranquillamente avrebbe ...

Pubblicità

SkyTG24 : Cardito, tenta di imporre pizzo a imprenditore: preso - Jessicaperraa : RT @eschatonit: Si potrebbe coniare il termine 'liberalnormatività' per indicare il tipo di violenza simbolica che la classe istruita vorre… - mttslv : RT @eschatonit: Si potrebbe coniare il termine 'liberalnormatività' per indicare il tipo di violenza simbolica che la classe istruita vorre… - CesareBarberis : RT @eschatonit: Si potrebbe coniare il termine 'liberalnormatività' per indicare il tipo di violenza simbolica che la classe istruita vorre… - Davide : RT @eschatonit: Si potrebbe coniare il termine 'liberalnormatività' per indicare il tipo di violenza simbolica che la classe istruita vorre… -