Tempo di conferme in casa Nasce un Sorriso: De Mitri resta a Salerno (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Lo zoccolo duro resta anche nel 2022/23. Tempo di conferme per la Nasce un Sorriso Salerno ’92 in vista del prossimo campionato di Serie B femminile. Alessia De Mitri, polivalente giocatrice pugliese classe 1998, sposerà ancora la causa del sodalizio di patron Angela Somma. È una di… famiglia, ormai: sarà la sua settima stagione complessiva con le granatine, la terza consecutiva dopo il suo ritorno dalle parentesi di Brindisi e Taranto nel biennio 2018/20. “È sempre un piacere per me giocare e vivere a Salerno, che è diventata la mia seconda casa. Tutte le persone qui sono come una famiglia, quindi sono molto contenta di rimanere. Sicuramente abbiamo ancora un po’ ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022)di lettura: 2 minuti– Lo zoccolo duroanche nel 2022/23.diper laun’92 in vista del prossimo campionato di Serie B femminile. Alessia De, polivalente giocatrice pugliese classe 1998, sposerà ancora la causa del sodalizio di patron Angela Somma. È una di… famiglia, ormai: sarà la sua settima stagione complessiva con le granatine, la terza consecutiva dopo il suo ritorno dalle parentesi di Brindisi e Taranto nel biennio 2018/20. “È sempre un piacere per me giocare e vivere a, che è diventata la mia seconda. Tutte le persone qui sono come una famiglia, quindi sono molto contenta di rimanere. Sicuramente abbiamo ancora un po’ ...

