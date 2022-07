Serie B | UFFICIALI le date del prossimo campionato | tutti i dettagli

(Di giovedì 7 luglio 2022) SonoledeldiB. Lacadetta scalda i motori La Lega diB ha dato l’tà per quanto riguarda ledella stagione 2022-2023. Partenza fissata per sabato 13/08 ma c’è una possibilità che la prima giornata venga anticipata di un giorno. Per la fine, chiaramente posta nella primavera del 2023, la data è quella del 19 maggio. La pausa invernale sarà invece tra il 27 dicembre ed il 13 gennaio. Nel corso della stagione ci saranno due turni infrasettimanali, previsti l’8 dicembre ed il 28 febbraio. A sua volta le soste saranno tre, sempre nel week-end. La prima è fissata per il 24 ed il 25 di settembre. Ce ne sarà poi una il 19 ed il 20 novembre, alla quale seguirà quella ...

Prime mosse ufficiali di calciomercato per la Cavese, che ha ufficializzato nel giro di poche il tesseramento dell'attaccante Mattia Gagliardi e del portiere Edoardo Colombo. Gagliardi, ...3.541 minuti già vissuti in gialloblù e ora la prima esperienza in Serie A con la Tezenis Verona. Francesco Candussi continuerà a vestire la canotta ...