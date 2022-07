“Roma è una giungla”. Il siluro a Gaultieri parte dal Vaticano: sopravvivenza quotidiana (Di giovedì 7 luglio 2022) Non un bello spot per Roma. Ed arriva direttamente dal Vaticano. “La Capitale rischia di diventare una giungla urbana”. La forte dichiarazione è di monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare della città. Le parole sul degrado urbano avranno fatto certamente sobbalzare la giunta guidata da Roberto Gualtieri, al quale il funzionario della Chiesa rivolge un appello: “La situazione richiederebbe da parte delle istituzioni uno scatto di dignità a fare delle scelte che sappiano di futuro, non di tornata elettorale. Chiedo anche ai cittadini - l'appello diretto alla popolazione - di non cadere nel degrado umano. Certo i Romani veramente fanno un corso di sopravvivenza quotidiana!". Il vescovo Ambarus, nell'intervista a Vatican News, si è pure soffermato sulla ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Non un bello spot per. Ed arriva direttamente dal. “La Capitale rischia di diventare unaurbana”. La forte dichiarazione è di monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare della città. Le parole sul degrado urbano avranno fatto certamente sobbalzare la giunta guidata da Roberto Gualtieri, al quale il funzionario della Chiesa rivolge un appello: “La situazione richiederebbe dadelle istituzioni uno scatto di dignità a fare delle scelte che sappiano di futuro, non di tornata elettorale. Chiedo anche ai cittadini - l'appello diretto alla popolazione - di non cadere nel degrado umano. Certo ini veramente fanno un corso di!". Il vescovo Ambarus, nell'intervista a Vatican News, si è pure soffermato sulla ...

