Pensi di essere spiato? Puoi mettere l'iPhone in lockdown mode (Di giovedì 7 luglio 2022) Una nuova funzionalità per i dispositivi Apple permette di difendersi da attacchi mirati, tra cui quelli provenienti da spyware di stato e mercenari Leggi su wired (Di giovedì 7 luglio 2022) Una nuova funzionalità per i dispositivi Apple permette di difendersi da attacchi mirati, tra cui quelli provenienti da spyware di stato e mercenari

Pubblicità

t1ttii : RT @jaazzmean: ma tu chi cazzo pensi di essere per farmi stare così bene? - LOSTVC4USE : @NEVERVMlND se pure dovesse essere così tu sei forte e so che non la pensi allo stesso modo, ma fidati che sei forte. ti amo - davide_turrini : @Lidia_Undiemi anche questo è vero. però se ci pensi, crediamo sempre di essere in questo limbo cultural politico d… - cataldi1998 : @RICCO_FEDE_J @StorieASpicchi Si ma lebron non è che è andato ai lakers e ha chiesto la trade dopo due anni. Ha vin… - dallowei : @blackhvles Pensi che possa essere presa male il fatto di organizzare qualcosa a parte solo con persona x? -