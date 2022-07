Papa Francesco: «Due donne nella Congregazione che elegge i vescovi» (Di giovedì 7 luglio 2022) In un’intervista all’agenzia Reuters, il Pontefice ha spiegato anche che, in futuro, sarà possibile che siano i laici a guidare alcuni dicasteri Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 luglio 2022) In un’intervista all’agenzia Reuters, il Pontefice ha spiegato anche che, in futuro, sarà possibile che siano i laici a guidare alcuni dicasteri

